Коронавірус зафіксували ще у двох німецьких землях

У Німеччині зафіксовано два нові випадки захворювання на коронавірус - цього разу у північних регіонах.

Про це повідомляє Zeit.

"Два нові випадки зараження коронавірусом виявлено у Баден-Вюртемберзі та Північному Рейні-Вестфалії. Обох інфікованих лікують у клініках", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, стан чоловіка із району Гайнсберг у Північному Рейні-Вестфалії, який у понеділок потрапив до лікарні із симптомами тяжкої пневмонії, вважають критичним, тому його перевели до університетської лікарні в Дюссельдорфі. Він був у контакті з другом, який їздив до Китаю у справах.

У Гайнсбергу вирішено припинити на кілька днів зайняття в дитячих садках та школах, а також закрити районну адміністрацію. Крім того, розглядається можливість призупинення руху громадського транспорту.

Нині фахівці визначають коло осіб, які могли контактувати із зараженими.

"Відповідальні органи зараз інтенсивно розслідують випадки, щоб максимально запобігти поширенню коронавірусу", - заявив міністр охорони здоров'я Північного Рейн-Вестфалії Карл-Йозеф Ломан, запевнивши, що система охорони здоров'я готова до виявлення можливих нових випадків захворювання.

Другий заражений - 25-річний чоловік з округу Геппінген, Баден-Вюртемберг. Він раніше бував у Мілані, де, ймовірно, і заразився.

За даними Федерального міністерства охорони здоров’я, в Німеччині на цей час відомі загалом 18 випадків зараження коронавірусом. Майже всі вони зафіксовані у Баварії та є одним "ланцюжком".

Як повідомлялося, у світі підтверджено 81 002 випадки зараження коронавірусом, 2762 особи померли. Одужало 30 098.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.