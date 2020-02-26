Від коронавірусу помер перший француз

У Франції зафіксовано першу смерть від коронавірусу людини французького походження.

Про це заявив голова Генеральної дирекції охорони здоров'я Жером Соломон, повідомляє телеканал BFM-TV.

«Ми маємо трьох нових пацієнтів, інфікованих коронавірусом. Один з них, 60-річний чоловік, помер у ніч з вівторка на середу в Парижі», - заявив Соломон.

Відомо, що раніше від коронавірусу у країні помер 80-річний китайський турист.

Напередодні міністр солідарності та охорони здоров'я Франції Олів'є Веран в ефірі радіостанції RTL заявив про ризик епідемії коронавірусу на території країни.

«Епідемія вже біля наших воріт», - сказав міністр, додавши, що 12 інфікованих коронавірусом громадян Франції одужують.

За словами Верана, епідемія буде визнана лише тоді, коли поширення вірусу вийде з-під контролю, а хворих буде складно ідентифікувати.

«Сьогодні ми перебуваємо на стадії, що передує епідемії», - сказав він.

Раніше він радив людям, які відвідували Китай, Сінгапур, Південну Корею, італійські Ломбардію та Венецію, носити хірургічні маски упродовж 2-х тижнів після повернення. Міністерство середньої освіти також закликало родини, що відвідували названі країни і регіони останнім часом, не відправляти дітей до школи упродовж 14 діб.

Веран також спростував інформацію про можливе закриття кордонів Франції.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762, одужали 30 098 осіб.

Серед усіх хворих понад 78 тисяч перебувають на материковій частині Китаю - епіцентрі спалаху коронавірусу. 1146 випадків були зареєстровані в Південній Кореї, 322 в Італії і 170 - в Японії.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: AA