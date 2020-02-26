Радбез ООН подовжив санкції проти Ємену

Радбез ООН подовжив санкції проти Ємену

Укрінформ
Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію щодо продовження на один рік санкцій щодо Ємену.

Про це повідомляє AFP.

«Рада Безпеки ООН у вівторок відновив режим санкцій щодо Ємену ще на один рік», - йдеться в повідомленні.

Тринадцять країн ухвалили лондонську резолюцію про санкції, які діють до лютого 2021 року. Росія і Китай утрималися.

Режим санкцій має на увазі заморожування активів, а також обмеження на поїздки осіб, внесених в чорні списки.

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Резолюція Радбезу ООН проти Ємену щорічно продовжується з 2014 року через тривалий військовий конфлікт у країні.

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