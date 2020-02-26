Радбез ООН подовжив санкції проти Ємену

Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію щодо продовження на один рік санкцій щодо Ємену.

Про це повідомляє AFP.

«Рада Безпеки ООН у вівторок відновив режим санкцій щодо Ємену ще на один рік», - йдеться в повідомленні.

Тринадцять країн ухвалили лондонську резолюцію про санкції, які діють до лютого 2021 року. Росія і Китай утрималися.

Режим санкцій має на увазі заморожування активів, а також обмеження на поїздки осіб, внесених в чорні списки.

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Резолюція Радбезу ООН проти Ємену щорічно продовжується з 2014 року через тривалий військовий конфлікт у країні.