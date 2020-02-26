В Ірані коронавірус вбив 19 осіб, інфікованих майже 140

Кількість померлих від коронавірусу в Ірані зросла до 19 осіб, ще у 139 людей підтверджена наявність хвороби.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на речника МОЗ Ірану Кіануша Яганпура.

“Яганпур заявив про загибель 19 людей та про 139 інфікованих коронавірусом”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість загиблих від коронавірусу є найбільшої поза материковою частиною Китаю.

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Раніше державний секретар США Майк Помпео звинуватив уряди Ірану та КНР у приховуванні від світової громадськості вкрай важливу інформацію щодо тяжкості спалаху коронавірусу у своїх країнах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 людини і одужали 30 098.

фото: АА