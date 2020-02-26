У Сан-Франциско оголосили надзвичайний стан через коронавірус

Мер Сан-Франциско Лондон Брід оголосила надзвичайний стан на тлі поширення коронавірусу по всьому світу.

Про це повідомляє The Hill.

«Мер Сан-Франциско Лондон Брід оголосила надзвичайний стан у вівторок через побоювання з приводу міжнародної спалаху коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

За її словами, незважаючи на те, що в Сан-Франциско не було підтверджено жодного випадку захворювання на коронавіруси, «глобальна картина швидко змінюється», тому владі необхідно підвищити ступінь готовності.

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«Ми бачимо, що вірус поширюється в нових частинах світу щодня, і ми робимо необхідні кроки для захисту мешканців Сан-Франциско», - додала вона.

Станом на 26 лютого від коронавірусів по всьому світу захворіло 81 002 людини, загинули 2762 людини і одужали - 30 098.

Фото: AA