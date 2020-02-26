МОЗ Туреччини заявляє, що підтверджених випадків коронавірусу в країні немає

За результатами огляду та проведених тестувань серед пасажирів та членів екіпажу, які були поміщені на карантин учора, наразі немає підтверджених випадків зараження коронавірусом.

Про це вночі проти середи сказав, спілкуючись із журналістами, міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа, інформує кореспондент Укрінформу.

«На даний у нас підтверджених тестами позитивних випадків зараження коронавірусом немає», - сказав міністр.

Він повідомив про стан хворих, вказавши, що в жодного з них температура не вище 38 градусів.

«У нас немає пасажирів з лихоманкою вище 38 градусів. У всіх, хто перебуває на карантині, хороший клінічний стан, немає проблем з диханням чи подібних проблем», - сказав міністр.

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За його словами, усіх хворих утримують ізольовано в окремих кімнатах, дотримуючись усіх необхідних карантинних заходів, медичний персонал забезпечений усіма необхідними засобами захисту.

Загалом усі пасажири - здебільшого молодого та середнього віку. Старше 50 років - 11 людей. Двоє з пацієнтів, що перебувають на карантині, хворіють на діабет, один - на гіпертонію, один - на хронічний бронхіт. Серед пасажирів літака, що перебувають на карантині, є ті, хто прибув з міста Кум.

Як відомо, вчора в аеропорту Анкари було проведено дезінфекцію літака, який летів за маршрутом Тегеран-Стамбул та здійснив екстрену посаду через підозру на коронавірус.

За останніми даними, у світі підтверджено 80 147 випадків зараження коронавірусом, 2 699 осіб померли.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: AA