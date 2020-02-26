МОЗ Туреччини заявляє, що підтверджених випадків коронавірусу в країні немає
Про це вночі проти середи сказав, спілкуючись із журналістами, міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа, інформує кореспондент Укрінформу.
«На даний у нас підтверджених тестами позитивних випадків зараження коронавірусом немає», - сказав міністр.
Він повідомив про стан хворих, вказавши, що в жодного з них температура не вище 38 градусів.
«У нас немає пасажирів з лихоманкою вище 38 градусів. У всіх, хто перебуває на карантині, хороший клінічний стан, немає проблем з диханням чи подібних проблем», - сказав міністр.
За його словами, усіх хворих утримують ізольовано в окремих кімнатах, дотримуючись усіх необхідних карантинних заходів, медичний персонал забезпечений усіма необхідними засобами захисту.
Загалом усі пасажири - здебільшого молодого та середнього віку. Старше 50 років - 11 людей. Двоє з пацієнтів, що перебувають на карантині, хворіють на діабет, один - на гіпертонію, один - на хронічний бронхіт. Серед пасажирів літака, що перебувають на карантині, є ті, хто прибув з міста Кум.
Як відомо, вчора в аеропорту Анкари було проведено дезінфекцію літака, який летів за маршрутом Тегеран-Стамбул та здійснив екстрену посаду через підозру на коронавірус.
За останніми даними, у світі підтверджено 80 147 випадків зараження коронавірусом, 2 699 осіб померли.
В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.
Фото: AA