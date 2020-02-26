Антиурядові протести в Канаді: десятки затриманих

Канадська поліція арештувала по всій країні близько 30 представників корінних народів та їх прибічників, які блокували транспортні шляхи.

Як пише канадський суспільний мовник CBC News, протести відбувалися у провінціях Квебек, Онтаріо та Британська Колумбія.

Зазначається, що поліції довелося силоміць припиняти блокування порту Ванкувера та кількох залізничних вузлів у Британській Колумбії. Утім, мітинг поблизу центрального входу до парламенту Британської Колумбії у Вікторії триває.

У двох місцях залізниця була певний час заблокована і в провінції Квебек, однак поліція швидко припинила протести.

У найбільш населеній канадській провінції Онтаріо протести призвели до значних затримок приміського сполучення навколо Торонто й теж зумовили кілька арештів.

Зазначимо, що чинні протести в Канаді відбуваються на знак солідарності із корінним народом Ветсуветен із провінції Британська Колумбія, який намагається протистояти будівництву газопроводу через свою територію та є реакцією на силове припинення поліцією блокади залізничних шляхів у містечку Бельвіль у понеділок. Протестувальники вимагають у канадської поліції покинути територію Ветсуветен й відмовитися від захисту майна компанії-власниці трубопроводу.

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Зазначимо, що залізничному сполученню у Бельвілі ще з початку лютого перешкоджали члени народності Тиєндінага-Могавк. Протестувальники вимагали у канадської поліції покинути територію Ветсуветен. Протест Могавків призвів до кількаденної повної зупинки пасажирського залізничного сполучення та значного ускладнення руху транспортних поїздів територією Канади. Своєю чергою, це спровокувало великі черги в канадських портах та дефіцит деяких товарів. Федеральний уряд кілька тижнів намагався домовитися із протестувальниками, однак вони постійно відмовлялися від пропонованих зустрічей із міністрами. Як наслідок, зранку понеділка поліція силоміць припинила блокаду, арештувавши кілька її учасників.

Додамо, що компанії-власниці залізниці в Бельвілі вдалося отримати судове рішення, яке вимагає відновити рух поїздів, ще 7 лютого, однак до понеділка воно не виконувалося.

Фото: CBC News.