Перший випадок коронавірусу підтвердили в Алжирі - ЗМІ

Влада Алжиру підтвердила перший випадок зараження коронавірусом - його до країни привіз італійський турист.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

"В Алжирі підтвердили перший випадок коронавірусу. Інфекцію виявили в італійця, який прибув до країни 17 лютого", - йдеться у повідомленні.

З посиланням на міністерство охорони здоров'я Алжиру зазначається, що чоловік зараз перебуває на карантині.

Як повідомляв Укрінформ, унаслідок спалаху коронавірусу в Італії у вівторок померли ще чотири людини, таким чином кількість загиблих сягнула 11 осіб. Кількість зафіксованих випадків коронавірусу зросла до 322.

Фото: АА