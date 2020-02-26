Глава МВФ визначилася з кандидатурою свого заступника

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва запропонувала призначити своїм заступником Антуанетту Сає, яка раніше очолювала в цій міжнародній фінансовій структурі африканський напрямок.

Про це інформує МВФ, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми вітаємо дорогого друга та члена родини МВФ. Антуанетта дуже відома й дуже шанована. У 2008-2016 рр. вона обіймала посаду директора Департаменту африканських країн, де керувала серйозною трансформацією відносин Фонду з нашими африканськими членами", - зазначила Георгієва.

Вона також підкреслила, що Сає поєднує якості "інституційного лідерства, глибокого аналітичного потенціалу та непохитної прихильності до справедливості".

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Антуанетта Сає - громадянка Ліберії. Її кандидатура має бути затверджена Виконавчою радою директорів МВФ.

Фото: imf.org