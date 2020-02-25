Коронавірус в Італії: 322 заражених, одинадцять померлих

Унаслідок спалаху коронавірусу в Італії у вівторок померли ще чотири людини, таким чином кількість загиблих від захворювання коронавірусом сягнула 11 осіб. Кількість зафіксованих випадків коронавірусу зросла до 322-х.

Про це повідомляє ANSA.

"В Італії 11 підтверджених жертв коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Останніми чотирма жертвами смертельного вірусу стали 84-річний житель Нембро у провінції Бергамо, 91-річний чоловік з Сан-Фіорано, 83-річна жінка з Кодоньо, провінція Лоді та жінка 76-річного віку, яка була напередодні шпиталізована до відділення реанімації у Тревізо.

Згідно з повідомленням комісара служби Цивільного захисту Анжело Борреллі, в Італії станом на зараз заражено коронавірусом 322 особи, серед яких три людини на Сицилії.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок вівторка, 25 лютого, загальне число зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом становить 80 147, а померлих від нього – 2 699.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.