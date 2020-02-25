Перший випадок коронавірусу виявили у Швейцарії

Влада Швейцарії зареєструвала перший випадок захворювання коронавірусом у країні.

Про це повідомляє SwissInfo.

"Швейцарія повідомила про свій перший випадок коронавірусу у вівторок у кантоні Тічино, що на півдні країни", - йдеться у повідомленні.

За даними МВС, до першого підтвердженого випадку коронавірусу в країні вже протестували близько 300 людей на наявність COVID-19, однак, всі вони виявилися негативними.

Раніше у Хорватії й Австрії виявили перші випадки коронавірусу.

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Як повідомляв Укрінформ, на ранок вівторка, 25 лютого, загальне число зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом становить 80 147, а померлих від нього – 2 699. При цьому одужали в усьому світі 27 668 людей.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: AA