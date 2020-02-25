В Австрії - перші два випадки коронавірусу

У федеральній землі Тіроль на заході Австрії зафіксовано два випадки захворювання на коронавірус нового типу COVID-19.

Інформацію про два лабораторно підтверджені випадки коронавірусу COVID-19 підтвердив губернатор Тіроля Гюнтер Платтер в коментарі "Австрійському агентству преси" (АРА).

"Губернатор Гюнтер Платтер підтвердив APA, що двоє людей заразилися коронавірусом у Тіролі. Другий тест був позитивним. За попередньою інформацією, обидві людини походять з Ломбардії, більш детальна інформація буде протягом вівторка. Наразі вони ізольовані у клініці Іннсбрука", - йдеться у повідомленні.

Поки незрозуміло, як ці молоді люди (обом 24 роки) заразилися коронавірусом COVID-19. Вони самі звернулися до лікаря з симптомом високої температури. Обоє походять з італійської Ломбардії, однак, постійно проживають в австрійському Іннсбруку.

Раніше влада Австрії повідомила, що в країні підготовлено 59 лікарень, обладнаних для осіб з підозрою на COVID-19, як і самих хворих.

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Як повідомляв Укрінформ, кількість хворих на коронавірус в Італії досягла 283 осіб. Вірус продовжує ширитися новими регіонами.

Станом на ранок вівторка, 25 лютого, загальне число зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом становить 80 147, а померлих від нього – 2 699.

Фото: АА