В Анкарі відправили на карантин усіх пасажирів рейсу з Тегерана

Пасажирів літака рейсу Тегеран-Стамбул, який екстрено сів в Анкарі, помістили в лікарню на 14-денний карантин.

Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я Туреччини, інформує кореспондент Укрінформу.

«Всіх пасажирів та членів екіпажу шпиталізовано у медичному закладі, який раніше був підготовлений до карантинних заходів та прийому заражених коронавірусом», - повідомили у міністерстві.

Загалом 132 особи було перевезено медичним транспортом до лікарні "Зека Тахір Бурак". Раніше в цій столичній лікарні було проведено необхідні заходи підготовки до перебування на карантині та прийому заражених коронавірусом.

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Як повідомляв Укрінформ, літак, що виконував рейс Тегеран-Стамбул, 25 лютого здійснив екстрену посадку в аеропорту Есенбога в Анкарі через підозру на інфікування пасажирів коронавірусом COVID-19.

Бригади медиків МОЗ Туреччини попередньо обстежили пасажирів, у 17 з яких виявлено високу температуру.

Станом на ранок вівторка, 25 лютого, загальна кількість зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом становить 80 147, а померлих від нього - 2 699.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: АА