В Анкарі відправили на карантин усіх пасажирів рейсу з Тегерана
Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я Туреччини, інформує кореспондент Укрінформу.
«Всіх пасажирів та членів екіпажу шпиталізовано у медичному закладі, який раніше був підготовлений до карантинних заходів та прийому заражених коронавірусом», - повідомили у міністерстві.
Загалом 132 особи було перевезено медичним транспортом до лікарні "Зека Тахір Бурак". Раніше в цій столичній лікарні було проведено необхідні заходи підготовки до перебування на карантині та прийому заражених коронавірусом.
Як повідомляв Укрінформ, літак, що виконував рейс Тегеран-Стамбул, 25 лютого здійснив екстрену посадку в аеропорту Есенбога в Анкарі через підозру на інфікування пасажирів коронавірусом COVID-19.
Бригади медиків МОЗ Туреччини попередньо обстежили пасажирів, у 17 з яких виявлено високу температуру.
Станом на ранок вівторка, 25 лютого, загальна кількість зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом становить 80 147, а померлих від нього - 2 699.
В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.
Фото: АА