В Іраку та Бахрейні зафіксували нові випадки коронавірусу

В Іраку та Бахрейні зареєстрували нові випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Так, про нових хворих у Іраку поінформувало Міністерство охорони здоров'я країни, повідомляє агенція Anadolu.

"Ще четверо людей заразилися коронавірусом у Кіркуку, на північ від столиці Іраку Багдаду", - зазначили у міністерстві.

У заяві йдеться про те, що чотири нові випадки - люди з однієї родини, яка нещодавно повернулася з Ірану.

У Бахрейні повідомили про дев'ять нових випадків зараження COVID-19. Усі позитивні тести на зараження новим вірусом зафіксовані у громадян, які прибули з Ірану.

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"МОЗ зареєструвала 9 нових випадків коронавірусу у громадян Бахрейну й Саудівської Аравії у міжнародному аеропорту Бахрейна. Загальна кількість зареєстрованих випадків у королівстві становить 17 осіб", - йдеться у повідомленні Bahrain News Agency.

Випадки були зареєстровані після того, як двоє громадян Бахрейну та четверо громадян Саудівської Аравії прибули до міжнародного аеропорту "Бахрейн" з Ірану та були протестовані в рамках запобіжних заходів, що вживаються на тлі глобального спалаху COVID -19.

Міністерство охорони здоров’я Бахрейну заявило, що вживає подальших профілактичних заходів для забезпечення захисту населення від вірусу, включаючи моніторинг стану здоров’я людей, які прибувають з країн, де зафіксовано випадки зараження.

Як повідомлялося, у Бахрейні та Іраку у понеділок заявили про перші випадки коронавірусу.

Коронавірус вже зафіксовано у більш ніж 25 різних країнах, серед яких США, Велика Британія, Сінгапур, Франція, РФ, Іспанія та Індія.

За даними МОЗ України, станом на 25 лютого у світі зареєстровано 80 150 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 699 - летальні. Одужали вже 27 695 осіб.

Фото: АА