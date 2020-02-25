Перший випадок коронавірусу зафіксували у Хорватії

У Хорватії виявили коронавірус у молодого чоловіка.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Андрей Пленкович, повідомляє Total Croatia News.

“У нас є перший пацієнт, в якого підтвердили коронавірус. У молодого чоловіка легка форма хвороби ”, - сказав він.

За словами Пленковича, нині чоловік перебуває в ізоляції у лікарні в Загребі, його стан задовільний.

Як повідомляв Укрінформ, на ранок вівторка, 25 лютого, загальне число зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом складає 80 147, а померлих від нього – 2 699. При цьому одужали в усьому світі 27 668 людей.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: АА