Перший випадок коронавірусу зафіксували у Хорватії
Укрінформ
У Хорватії виявили коронавірус у молодого чоловіка.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Андрей Пленкович, повідомляє Total Croatia News.
“У нас є перший пацієнт, в якого підтвердили коронавірус. У молодого чоловіка легка форма хвороби ”, - сказав він.
За словами Пленковича, нині чоловік перебуває в ізоляції у лікарні в Загребі, його стан задовільний.
Як повідомляв Укрінформ, на ранок вівторка, 25 лютого, загальне число зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом складає 80 147, а померлих від нього – 2 699. При цьому одужали в усьому світі 27 668 людей.
В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.
Фото: АА