В Ірані коронавірусом заразився заступник міністра охорони здоров'я — ЗМІ
Про це повідомляє Independent з посиланням на ILNA.
“Ірай Харічі був заражений вірусом, відомим як COVID-19, і був поміщений на карантин”, - заявив речник міністерства охорони здоров'я Ірану в ефірі державного телебачення.
Водночас видання нагадує, що кількість летальних випадків через коронавірус в Ірані зросла 16.
Раніше у вівторок повідомлялося, що в Анкарі екстрено сів літак, який виконував рейс Тегеран-Стамбул через підозру щодо інфікування пасажирів коронавірусом.
Як пише Independent, усі 132 пасажири та екіпаж літака Turkish Airlines мають бути відправлені на 14-денний карантин в лікарні в Анкарі. Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини. За даними CNN Turk, вірус підозрюється у 17 пасажирів.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок вівторка, 25 лютого, загальна кількість зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом становить 80 147, а померлих від нього - 2 699.
В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.
Фото: АА