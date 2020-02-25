В Ірані коронавірусом заразився заступник міністра охорони здоров'я — ЗМІ

Тест заступника міністра охорони здоров'я Ірану Ірая Харічі показав позитивну реакцію на коронавірус.

Про це повідомляє Independent з посиланням на ILNA.

“Ірай Харічі був заражений вірусом, відомим як COVID-19, і був поміщений на карантин”, - заявив речник міністерства охорони здоров'я Ірану в ефірі державного телебачення.

Водночас видання нагадує, що кількість летальних випадків через коронавірус в Ірані зросла 16.

Раніше у вівторок повідомлялося, що в Анкарі екстрено сів літак, який виконував рейс Тегеран-Стамбул через підозру щодо інфікування пасажирів коронавірусом.

Читайте також: В Ірані зафіксували 15 смертей від коронавірусу

Як пише Independent, усі 132 пасажири та екіпаж літака Turkish Airlines мають бути відправлені на 14-денний карантин в лікарні в Анкарі. Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини. За даними CNN Turk, вірус підозрюється у 17 пасажирів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок вівторка, 25 лютого, загальна кількість зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом становить 80 147, а померлих від нього - 2 699.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: АА