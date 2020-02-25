За словами міністра охорони здоров’я РП, поява коронавірусу в Польщі – питання часу

Польща спокійно готується “прийняти” у себе коронавірус. Міністр охорони здоров’я прямо каже: поява цього вірусу в Польщі – питання часу. Може сьогодні, а може завтра. До лікарень щодня потрапляють люди з підозрою на коронавірус. На щастя, поки жоден випадок не підтвердився.

Уряд вже провів на різних рівнях наради щодо готовності до дій у випадку його появи. Остання була в понеділок, після якої під час прес-конференції глава уряду, міністри охорони здоров’я та внутрішніх справ повідомили про вже зроблені або заплановані дії щодо протидії коронавірусу.

Ось деякі з них:

● діють дві діагностичні лабораторії, ще шість розгорнуть найближчим часом;

● особам, які повертатимуться з відпусток з-за кордону, особливо з італійських гірськолижних курортів, висилатимуться смс-повідомлення з необхідною інформацією, що робити у випадку появи загрозливих симптомів;

● в аеропортах країни вимірюватимуть температуру пасажирів, які прибувають (вже це роблять);

● готують місця у лікарнях для значної кількості хворих;

● Агентство матеріальних резервів Польщі готує різні засоби у значній кількості на час погіршення епідеміологічної ситуації.

Міністр охорони здоров’я Польщі запевнив, що не потрібно профілактично носити медичні маски. Їх мають одягати лише заражені на коронавірус.

#COVID19 #stepbystep #dontpanic

Юрій Банахевич

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