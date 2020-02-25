Мерц заявив про намір балотуватися на посаду глави ХДС

Бізнесмен Фрідріх Мерц заявив про намір висунути свою кандидатуру на виборах нового глави Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та оновлювати його в разі обрання.

Про це він сказав на пресконференції в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вирішив знову балотуватися", - заявив Мерц, нагадавши, що на виборах 2018 року набрав 48,2% голосів.

Він вважає позитивною наявність конкуренції між кандидатами (таких уже 3), адже це свідчить про внутрішньополітичну демократію. Говорячи про кандидатуру прем’єр-міністра землі Північний Рейн-Вестфалія Арміна Лашета, який оголосив про свої наміри годиною раніше, Мерц зазначив, що є альтернатива між безперервністю та проривом у майбутнє, це два різні напрямки, які уособлюють два політики".

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Мерц у 1989-1994 рр був депутатом Європарламенту. В 1994 був обраний депутатом Бундестагу. В 2000 був обраний лідером фракції в німецькому парламенті, посаду він залишив у 2002-му через конфлікт з Ангелою Меркель. Після відходу від політики працював корпоративним адвокатом у багатьох компаніях.

Мерц – третій кандидат, який заявив про свої амбіції. До нього с відповідними заявами виступили Армін Лашет, прем’єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія і депутат Бундестагу Норберт Реттґен. Один потенційний кандидат - міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан – зняв свою кандидатуру на користь Лашета.

Фото: Die Zeit