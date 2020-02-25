Мерц заявив про намір балотуватися на посаду глави ХДС

Мерц заявив про намір балотуватися на посаду глави ХДС

Укрінформ
Бізнесмен Фрідріх Мерц заявив про намір висунути свою кандидатуру на виборах нового глави Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та оновлювати його в разі обрання.

Про це він сказав на пресконференції в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вирішив знову балотуватися", - заявив Мерц, нагадавши, що на виборах 2018 року набрав 48,2% голосів.

Він вважає позитивною наявність конкуренції між кандидатами (таких уже 3), адже це свідчить про внутрішньополітичну демократію. Говорячи про кандидатуру прем’єр-міністра землі Північний Рейн-Вестфалія Арміна Лашета, який оголосив про свої наміри годиною раніше, Мерц зазначив, що є альтернатива між безперервністю та проривом у майбутнє, це два різні напрямки, які уособлюють два політики".

Читайте також: Один із кандидатів на посаду глави ХДС відмовився від боротьби

Мерц у 1989-1994 рр був депутатом Європарламенту. В 1994 був обраний депутатом Бундестагу. В 2000 був обраний лідером фракції в німецькому парламенті, посаду він залишив у 2002-му через конфлікт з Ангелою Меркель. Після відходу від політики працював корпоративним адвокатом у багатьох компаніях.

Мерц – третій кандидат, який заявив про свої амбіції. До нього с відповідними заявами виступили Армін Лашет, прем’єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія і депутат Бундестагу Норберт Реттґен. Один потенційний кандидат - міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан – зняв свою кандидатуру на користь Лашета.

Фото: Die Zeit

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-