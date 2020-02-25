В Ірані зафіксували 15 смертей від коронавірусу

В Ірані зафіксували 15 летальних випадків від пневмонії, викликаної коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє AFP із посиланням на іранські державні ЗМІ.

“Новий коронавірус забрав ще три життя в Ірані, повідомляють державні ЗМІ, в результаті чого загальна кількість загиблих від спалаху у країні зросла до 15 - що є найвищим показником за межами Китаю”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначає іранське агентство IRNA, двоє померлих були жінками похилого віку з провінції Марказі. Третя жінка - з провінції Альборз.

“Одній з жінок було 87 років, вона мала серцево-судинні, легеневі, печінкові та ниркові захворювання, і померла після дводенної госпіталізації", - сказав керівник медичного університету міста Саве Аббас Нікравеш.

Іншій померлій було 82 роки, вона також мала "серйозні захворювання крові та серцево-судинної системи". До госпіталізації вона відвідувала провінцію Кум, де проживають її діти.

Загалом, як пише агентство, в Ірані підтвердили 61 випадок захворювання коронавірусом.

Раніше офіційно Тегеран повідомив про 12 загиблих та 47 заражених.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок вівторка, 25 лютого, загальне число зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом складає 80 147, а померлих від нього – 2 699.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.