Один із кандидатів на посаду глави ХДС відмовився від боротьби

Міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан, який вважався одним із головних претендентів на посаду глави ХДС та канцлера, вибув із виборчих перегонів і підтримав іншого кандидата.

Про це він заявив журналістам на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У партії має бути лише 1 керівник. Я не буду висувати свою кандидатуру, я підтримую Арміна Лашета, який очолює найбільший осередок ХДС, очолює найбільш населену землю з 18 млн громадян", - заявив Шпан.

Лашет, прем’єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія, який також взяв участь у брифінгу, заявив, що висуває свою кандидатуру, оскільки "ХДС потрібно більше єдності, адже він може та повинен і надалі керувати цією країною".

Кандидат не бачить потреби змінювати Меркель на посаді глави федерального уряду, адже вона обрана та має працювати до 2021 року.

25 лютого очікується пресконференція ще одного кандидата – бізнесмена Фрідріха Мерца. Першим же про свої наміри балотуватися заявив депутат Бундестагу Норберт Реттґен.

Вибори нового глави Християнсько-демократичного союзу планується провести 25 квітня на позачерговому з’їзді.

Фото: bild.de