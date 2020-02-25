На островах Лесбос і Хаос сталися масові заворушення

На грецьких островах Лесбос і Хаос сталися сутички між місцевими жителями та поліцією у зв’язку з наміром влади збудувати табори для розміщення мігрантів.

Про це повідомляє Ekathimerini.

«У ніч на вівторок мали місце зіткнення й заворушення на грецьких островах Лесбос та Хаос, де місцеві жителі намагалися завадити прибуттю поліції та будівельної техніки для побудови таборів утримання мігрантів», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці використали сльозогінний газ проти демонстрантів, які блокували можливість кораблям причалити.

Також сталися сутички на вулицях, жителі яких намагалися перекрити доступ до будівельних майданчиків.

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Як відомо, грецька влада планує побудувати закриті центри для мігрантів на островах Лесбос, Хіос, Самос, Кос та Лерос. Острови розташовані поблизу Туреччини, звідки тисячі шукачів притулку щороку прямують до Європи.

Сотні тисяч осіб потрапити в Європу з Туреччини через Грецію у 2015 та 2016 роках, перш ніж угода, укладена Європейським Союзом з Анкарою, обмежила потік. Але з осені минулого року знову стало прибувати більше мігрантів.

Фото: ekathimerini.com