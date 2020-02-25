Серед постраждалих від наїзду авто у Німеччині — 18 дітей

Третина з 52 постраждалих унаслідок учорашнього наїзду авто на натовп на глядачів карнавалу у західнонімецькому містечку Фолькмарсен - діти.

Про це повідомляє місцева поліція у своєму Twitter.

"Наразі у лікарні перебуває 35 осіб на стаціонарному лікуванні. Ще 17 отримали амбулаторне лікування та вже змогли залишити медзаклади. Серед жертв 18 дітей", - йдеться у дописі.

Мотив злочинця досі незрозумілий. Розслідування триває.

Генеральна прокуратура Франкфурта, яка розслідує справу, провела в понеділок силами спецпризначенців обшук квартири 29-річного водія, який здійснив наїзд. Самого чоловіка поки не допитують, оскільки він перебуває в лікарні з серйозними травмами голови.

Слідчі прокуратури кажуть, що ознак політично мотивованого злочину поки немає. Водночас німецькі ЗМІ повідомляють, що раніше нападник уже привертав до себе увагу правоохоронних органів участю в актах насильства.

Як повідомляв Укрінформ, автомобіль Mercedes 24 лютого в'їхав у групу людей, які спостерігали за карнавальною ходою. Машина проїхала близько 30 метрів через натовп, поки не зупинилася. Водій при цьому продовжував тиснути на газ.

У понеділок у багатьох містах Німеччини пройшли карнавали. Так званий Rosenmontag (рожевий понеділок) — традиційне завершення карнавального сезону в Німеччині. У цей день в багатьох містах влаштовують святкові ходи.

Фото: Uwe Zucchi/dpa