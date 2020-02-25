Європарламент попросив працівників, які їздили в країни з коронавірусом, працювати дистанційно

Європейський парламент вказав своїм працівникам на необхідність залишатися вдома, якщо вони подорожували до районів Італії, де зафіксовані численні випадки коронавірусу.

Про це повідомляє Politico з посиланням на відповідний лист, розісланий Європарламентом усім своїм співробітникам вночі в понеділок.

«Європейський парламент закликав своїх працівників залишатися вдома, якщо вони подорожували регіонами Італії, де були зафіксовані випадки інфікування коронавірусом», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, генеральний директор з питань персоналу Крістіан Кнудсен попросив співробітників залишатися вдома в "самоізоляції", якщо протягом останніх 14 днів вони їздили до італійських регіонів Ломбардія, П'ємонт, Емілія-Романья або Венето, а також до Китаю, Сінгапуру або Південної Кореї.

Генеральна дирекція попросила цих співробітників знайти можливість працювати з дому.

Персоналу також було доручено перевіряти свою температуру двічі на день. Якщо через два тижні не буде ніяких симптомів, вони повинні повернутися до роботи, «отримавши дозвіл від лікаря».

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок вівторка, 25 лютого, загальне число зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом становить 80 147, а померлих від нього – 2 699.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.