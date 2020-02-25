У Канаді через будівництво трубопроводу заблокували найбільший порт та залізницю

Протестувальники у тихоокеанській канадській провінції Британська Колумбія заблокували рух громадського транспорту та поїздів, а також провінційний парламент і найбільший порт країни.

Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

Зазначається, що поблизу центрального входу до провінційного парламенту у Вікторії перебуває близько 200 осіб, частина з яких прикувала себе до воріт. Через перегородження протестувальниками залізничних шляхів був вимушено зупинений рух ванкуверських приміських поїздів у східному напрямку. Окрім цього, протестувальники навпроти в’їзду до найбільшого у Канаді порту Ванкувера перешкоджають вантажівками покидати його. Також близько півсотні осіб блокують залізничні шляхи на півночі провінції поблизу містечка Нью-Хазельтон.

За словами організаторів, мітинги покликані висловити солідарність із канадським корінним народом Ветсуветен та є реакцією на силове припинення поліцією блокади залізничних шляхів у провінції Онтаріо.

Залізничному сполученню ще з початку лютого перешкоджали члени народності Тиєндінага-Могавк, які своїми діями намагалися підтримати корінну націю Ветсуветен у провінції Британська Колумбія, яка виступає проти будівництва трубопроводу на своїй території.

Протестувальники у Бельвілі вимагали у канадської поліції покинути територію Ветсуветен. Протест Могавків призвів до кількаденної повної зупинки пасажирського залізничного сполучення та значного ускладнення руху транспортних поїздів територією Канади. Своєю чергою, це спровокувало великі черги в канадських портах та дефіцит деяких товарів.

Федеральний уряд кілька тижнів намагався домовитися із протестувальниками, однак вони постійно відмовлялися від пропонованих зустрічей із міністрами. Як наслідок, зранку понеділка поліція силоміць припинила блокаду, заарештувавши кількох її учасників.

Як стало відомо, компанії-власниці залізниці в Бельвілі вдалося отримати судове рішення, яке вимагало відновити рух поїздів ще 7 лютого, однак досі воно не виконувалося.