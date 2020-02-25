У Таїланді вибухнув придорожній фугас: 8 постраждалих
Про це пише Xinhua із посиланням на заяву армії країни.
“Двоє школярів були серед восьми постраждалих від вибуху придорожньої бомби поблизу парку у південній тайській провінції Сангхла. Серед поранених був заступник глави району, військовий волонтер та сільські мешканці”, - йдеться у матеріалі.
На переконання військових, бойовики привели вибуховий пристрій у дію, коли повз нього проїжджав перероблений пікап.
“Вибух виштовхнув автомобіль за межі дороги”, - зазначається у повідомленні.
Агентство нагадує, що вибух прогримів після недільної сутички між тайською армією та бойовиками, унаслідок якої було нейтралізовано п’ятеро сепаратистів. Після перестрілки військові попередили про можливість помсти бойовиків.
Нагадаємо: заворушення у переважно мусульманських провінціях Таїланду Яла, Патані й Нагасіват призвели до загибелі близько 7 тисяч осіб з 2004 року. Наразі уряд Таїланду веде мирні перемовини із кількома угрупуваннями.
Фото: AFP