У Таїланді вибухнув придорожній фугас: 8 постраждалих

Унаслідок вибуху придорожнього фугасу на півдні Таїланду постраждало 8 цивільних.

Про це пише Xinhua із посиланням на заяву армії країни.

“Двоє школярів були серед восьми постраждалих від вибуху придорожньої бомби поблизу парку у південній тайській провінції Сангхла. Серед поранених був заступник глави району, військовий волонтер та сільські мешканці”, - йдеться у матеріалі.

На переконання військових, бойовики привели вибуховий пристрій у дію, коли повз нього проїжджав перероблений пікап.

“Вибух виштовхнув автомобіль за межі дороги”, - зазначається у повідомленні.

Агентство нагадує, що вибух прогримів після недільної сутички між тайською армією та бойовиками, унаслідок якої було нейтралізовано п’ятеро сепаратистів. Після перестрілки військові попередили про можливість помсти бойовиків.

Нагадаємо: заворушення у переважно мусульманських провінціях Таїланду Яла, Патані й Нагасіват призвели до загибелі близько 7 тисяч осіб з 2004 року. Наразі уряд Таїланду веде мирні перемовини із кількома угрупуваннями.

Фото: AFP