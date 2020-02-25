Президент Албанії судитиметься з Мін'юстом країни через "викрадені повноваження"

Президент Албанії Ілір Мета подав до суду на міністра юстиції та ще двох чиновників, яких він звинувачує у порушенні конституції держави.

Про це повідомляє AP.

"Президент Албанії у понеділок подав до суду на міністра юстиції та двох вищих посадових осіб через порушення конституції — це останній крок, з тих які він вжив проти лівого уряду Соціалістичної партії, котрий звинувачує у порушенні конституції та у зв’язках з організованою злочинністю", - йдеться у повідомленні.

Мета звинуватив чиновників у "викраденні, відкрито у мафіозний спосіб" повноважень, наданих президенту конституцією. Президент заявив, що просить спецпрокурора розглянути цю справу.

Як зазначається, головне у позові — це ситуація з Конституційним судом Албанії, у якому нині вакантні 6 з 9 місць. Відкликані судді не зуміли довести, що їхнє майно придбано законним шляхом. Як результат заповнення вакантних місць перетворилося у жорстку суперечку серед політичних партій.