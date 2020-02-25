Між Південною Кореєю та В'єтнамом через коронавірус скасували авіасполучення

На тлі поширення епідемії коронавірусу у Південній Кореї авіаперевізники тимчасово призупинили виконання рейсів між Південною Кореєю та В'єтнамом.

Про це інформує VNExpress.

"Деякі авіакомпанії тимчасово призупинили рейси між Південною Кореєю та В'єтнамом до березня, а туристичні компанії скасували тури на тлі швидкого розповсюдження епідемії вірусу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

В'єтнамська авіакомпанія Vietnam Airlines оголосила про скасування рейсів до та з міжнародного летовища Інчхон у Сеулі, столиці Південної Кореї та летовища "Ной-Бай" у в'єтнамській столиці Ханой.

"Ми досі виконуємо вказівки влади В'єтнаму щодо контролю захворюваності шляхом коригування розкладу польотів", - заявили в авіакомпанії.

Компанія Bamboo Airways призупинила два маршрути від прибережного міста Да Нанг та курортного містечка Ня Транг у центральному В'єтнамі до міжнародного летовища Інчхон у Південній Кореї з 26 лютого.

Корейська національна адміністрація туризму у В'єтнамі заявила, що найбільша авіакомпанія Південної Кореї - Korean Air - призупинила шість щоденних рейсів на маршруті Інчхон - Ной Бай з 25 лютого до 23 березня.

Бюджетна авіакомпанія Air Seoul також оголосила про призупинення рейсів свого маршруту Ханой-Сеул з 1 до 28 березня.

Раніше авіакомпанія Asiana Airlines, другий за пасажиропотоком авіаперевізник у Південній Кореї, скасувала два щоденні рейси на маршруті Ханой-Сеул з 18 лютого до 9 березня.

Міністерство транспорту В'єтнаму заявило, що більшість авіакомпаній припинили рейси між В'єтнамом та містом Тегу, новим епіцентром коронавірусу у Південній Кореї, й лише компанія VietJet виконує окремі рейси.

За актуальними даними, станом на 25 лютого від коронавірусу померло 2663 людини. Кількість випадків зараження коронавірусом досягла близько 80 тисяч. Окрім Китаю, вірус зафіксовано загалом у 25 країнах, кількість смертельних випадків через коронавірус COVID-19 у Південній Кореї зросла до семи.

Станом на 25 лютого 2020 року у світі зареєстровано 77 658 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2663 - летальні. Загалом з початку поширення вірусу одужали понад 27 тисяч людей.

За межами Китаю виявлено 2 098 випадків у 29 країнах світу. В країнах Європи зареєстровано 201 випадок (Німеччина - 16; Франція - 12; Великобританія - 9; Італія - 157; РФ - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку).

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.