Вибори в США: Сенатори закликали негайно ввести санкції проти Путіна та РФ

Вибори в США: Сенатори закликали негайно ввести санкції проти Путіна та РФ

Укрінформ
Одразу троє впливових сенаторів від Демократичної партії закликали державного секретаря США Майкла Помпео та міністра фінансів Стівена Мнучина запровадити негайні санкції проти Росії й Путіна особисто через нові втручання у вибори в США.

Про це йдеться в листі, оприлюдненому в понеділок американським виданням Axios.

"Ми закликаємо вас негайно й обов'язково ввести санкції проти уряду Російської Федерації, будь-яких російських суб'єктів, що вважаються відповідальними за таке втручання, а також тих, хто діє від їхнього імені або надає матеріальну чи фінансову підтримку цим зусиллям щодо втручання у вибори", - наголошується в документі.

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При цьому законодавці наголосили, що санкції повинні бути введені безпосередньо проти президента Росії Володимира Путіна.

"Будь-які менші кроки стали би зреченням вашої відповідальності захищати й боронити США від цієї серйозної загрози для нашої національної безпеки й цілісності нашого виборчого процесу", - наголосили сенатори.

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Підпис під документом поставили лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, старший член Міжнародного комітету Сенату Боб Менендес та сенатор Шеррод Браун.

Як раніше заявив у Конгресі США директор ФБР Крістофер Рей, Росія продовжує свої спроби втручання у внутрішню політику США та становить загрозу для виборчих перегонів.

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