У Малайзії подав у відставку 94-річний прем'єр Махатхір
Укрінформ
Прем'єр-міністр Малайзії Мохамад Махатхір подав королю країни заяву щодо своєї відставки.
Про це повідомляє AP.
"Офіс прем'єр-міністра заявив у короткому повідомленні, що 94-річний Махатхір подав у відставку о 13:00 за місцевим часом", - йдеться у публікації.
Інші деталі не були оголошені.
Незадовго до цього очолювана Махатхіром Об'єднана партія синів землі Малайзії вийшла зі складу керівної коаліції "Альянс надії".
Нагадаємо: Махатхір був прем'єр-міністром Малайзії у 1981-2003 роках та з 10 травня 2018 року.
Photo: AFP