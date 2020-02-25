У Малайзії подав у відставку 94-річний прем'єр Махатхір

Прем'єр-міністр Малайзії Мохамад Махатхір подав королю країни заяву щодо своєї відставки.

Про це повідомляє AP.

"Офіс прем'єр-міністра заявив у короткому повідомленні, що 94-річний Махатхір подав у відставку о 13:00 за місцевим часом", - йдеться у публікації.

Інші деталі не були оголошені.

Незадовго до цього очолювана Махатхіром Об'єднана партія синів землі Малайзії вийшла зі складу керівної коаліції "Альянс надії".

Нагадаємо: Махатхір був прем'єр-міністром Малайзії у 1981-2003 роках та з 10 травня 2018 року.

Photo: AFP