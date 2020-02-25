Боротьба з терором не повинна відбуватися за рахунок населення Сирії – МЗС ФРН

У Сирії продовжують діяти терористичні угрупування, але боротьба з ними не повинна відбуватися за рахунок населення країни.

Про це заявила у понеділок на брифінгу в Берліні офіційний представник МЗС ФРН Марія Адебар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Боротьбу проти тероризму, проти терористичних угруповань, не можна вести за рахунок цивільного населення", - заявила Адебар.

За її словами, ситуація в Ідлібі є вибухонебезпечною, тому необхідно зменшити насильство з обох боків. Дипломат наголосила, що МЗС усвідомлює, що в Сирії, зокрема в провінції Ідліб, активні терористичні угрупування, осередки, які Німеччина жодним чином не підтримує.

Німецька сторона вимагає, щоб військові дії були якнайскоріше припинені та було надано гуманітарний доступ. Зі свого боку Берлін веде активну посередницьку дипломатію, зокрема, разом з Парижем минулого четверга провели телефонні розмови з лідерами інших країн.

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Як повідомлялося раніше, Туреччина попросила Сполучені штати Америки розмістити дві ракетні системи Patriot біля південного кордону Сирії для стримування Росії.

Фото: АА