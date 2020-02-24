Нетяньягу пригрозив військовою операцією у Газі, що "може стати війною"
Про це інформує JTA.
"Якщо вони не припинять стріляти повністю, і я не маю на увазі протягом дня-двох, а загалом, якщо не буде повного припинення обстрілів, ми будемо змушені активувати план здійснення масштабної операції, який ми підготували", - заявив Нетаньягу у понеділок.
Нетаньягу додав: "Операція може стати війною; це останній варіант. Я не поспішаю з цим. Я знаю, яку ціну за це платять наші військові та родини загиблих".
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оприлюднив план мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, що передбачає встановлення миру, розширення палестинських територій та побудову тунелю між Західним берегом та сектором Гази. Мирний план позитивно оцінив ізраїльський прем'єр Нетаньягу. Однак палестинська сторона досі негативно висловлювалась щодо подібних ініціатив США та Ізраїлю.