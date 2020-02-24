Канадська поліція розігнала протестувальників, які блокували залізницю

Канадські правоохоронці розігнали протест корінних народів, що блокував залізничне сполучення поблизу міста Бельвіль в провінції Онтаріо.

Поліцейська операція розпочалася близько 8 ранку за місцевим часом, повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

Зазначається, що у операції брало участь кілька десятків правоохоронців, які виконували судове рішення, видане більше двох тижнів тому. Кілька протестувальників, які відмовилися добровільно виконати вимоги правоохоронців, були затримані.

Як повідомляв Укрінформ, залізничному сполученню ще з початку лютого перешкоджали члени народності Тиєндінага-Могавк, які своїми діями намагалися підтримати корінну націю Ветсуветен у провінції Британська Колумбія, яка виступає проти будівництва трубопроводу на своїй території.

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Протестувальники у Бельвілі вимагали у канадської поліції залишити територію Ветсуветен. Протест Могавків призвів до кількаденної зупинки пасажирського залізничного сполучення та значного ускладнення руху транспортних поїздів територією Канади. Це спровокувало великі черги в канадських портах та дефіцит деяких товарів. Федеральний уряд кілька тижнів намагався домовитися із протестувальниками, однак вони постійно відмовлялися від пропонованих зустрічей із міністрами.

Додамо, що компанії-власниці залізниці в Бельвілі вдалося отримати судове рішення, яке вимагає відновити рух поїздів, ще 7 лютого, однак досі воно не виконувалося.

The Canadian Press