На парламентських виборах в Ірані перемогли консерватори і незалежні депутати

На виборах в Меджліс (парламент) Ірану перемогли консерватори і незалежні депутати, при цьому більше ніж дві третини складу парламенту змінилася.

Про це пише Pars Today.

«Офіційне оголошення результатів виборів поклало край політичним спекуляціям і міркуванням преси про склад одинадцятого Меджлісу... Течія фундаменталістів (Фронт стабільності і коаліції) отримала більшість з 290 місць (у Меджлісі - ред.) від Тегерана та інших провінцій. Після фундаменталістів незалежні кандидати в цілому зайняли таку позицію, а останніми виявилися реформісти. Таким чином, остаточний склад 11-го скликання Меджлісу можна розглядати як переважну більшість консерваторів і незалежних депутатів при меншості реформістів», - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, результати виборів свідчать, що більше ніж дві третини складу парламенту змінилася.

За словами представника Центральної виборчої комісії Ірану Сеєда Ісмаїла Мусаві, до нового парламенту також пройшли 13 депутатів нинішнього складу: 168 крісел перейшли в інші руки.

Як повідомлялося, одинадцяті вибори в ісламський Меджліс відбулися в п'ятницю, 21 лютого. За даними міністра внутрішніх справ Ірану Абдольрези Рахмані Фазлі, явка на виборах становила 42,57%, в голосуванні взяли участь близько 24,5 млн осіб. За 290 депутатських крісел боролися більш як 7 тисяч осіб. Вибори пройшли на 208 виборчих дільницях в Ірані.