Польща наполягатиме на розширенні ЄС – віцемаршалок Сейму

Польща наполягатиме, щоб у проєкті “Східне партнерство” було передбачено перспективу євроінтеграції для країн, які беруть в ньому участь.

На цьому в інтерв’ю власному кореспондентові Укрінформу наголосила віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська.

“Польща твердо стоїть на позиції, що цей проєкт матиме сенс виключно тоді, коли він дає країнам-учасницям перспективу приєднання до європейських структур. Дискусія на тему майбутнього “Східного партнерства” триває як у країнах-членах ЄС, так і в країнах Партнерства – і через кілька місяців ми побачимо, чим це все завершиться”,- заявила Госєвська.

Вона назвала загрозливою позицію Франції, яка вже, фактично, висловилася про закриття шляху до ЄС для Північної Македонії.

“Вони кажуть: “Ми даємо вам шанс, надію, робіть реформи, змінюйте назву країни, а ми вам потім так нічого і не підтвердимо”. Це дуже небезпечно, адже ніхто не любить, щоб його обманювали. Це дає аргументи противникам прозахідного напряму розвитку країн колишнього радянського блоку й ускладнює близьку співпрацю з цими країнами”,- зазначила польський політик.

Вона додала, що це підживлює дії Росії, яка показує ЄС у дуже поганому світлі й відштовхує Україну, Грузію, Молдову від Спільноти.

“Польща на різних форумах рішуче представлятиме позицію щодо необхідності розширення ЄС. Ми говоритимемо про це з країнами Центрально-Східної Європи, аби спільним голосом боротися за шанс для України, Грузії й Молдови приєднатися до європейських структур”,- резюмувала віце-маршалок Сейму РП.