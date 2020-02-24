Хто замість Меркель: у Німеччині планують 25 квітня "сигнальне" голосування

Німецький Християнсько-демократичний союз планує скликати 25 квітня позачерговий з’їзд, на якому буде обрано нового голову.

Про це заявила нинішня лідерка партії Аннегрет Крамп-Карренбауер після обговорення ситуації з керівництвом партії, повідомляє n-tv.

"ХДС хоче протягом наступних восьми тижнів прояснити питання щодо свого керівництва. Нового голову партії буде обрано на партійному з'їзді в Берліні 25 квітня", - йдеться у повідомленні.

За словами Крамп-Карренбауер, ці вибори мають дати чіткий сигнал щодо того, хто претендуватиме на посаду канцлера від ХДС на майбутніх парламентських виборах.

До цього часу про свої амбіції офіційно заявив лише голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттґен. Очікується, що інші кандидати – бізнесмен Фрідріх Мерц, прем’єр землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет та міністр охорони здоров’я Єнс Шпан - зроблять заяви до кінця поточного тижня. Минулого тижня Крамп-Карренбауер провела переговори з усіма ними.

Як повідомлялося, 10 лютого Крамп-Карренбауер заявила, що хоче залишити посаду лідера партії, яку обіймала менш ніж півтора року, та не висуватиме свою кандидатуру на пост канцлера.

Фото: DPA