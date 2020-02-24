У Південній Кореї через коронавірус 7,7 тисячі військових помістили в карантин

У Південній Кореї через коронавірус на карантин поміщено 7,7 тисячі військовослужбовців.

Про це повідомляє радіо KBS.

"На цей час у збройних силах зареєстровано 11 випадків зараження вірусом. Військове керівництво вживає посилених заходів профілактики захворювання. В карантин поміщено 7700 осіб", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за інформацією державного управління з обліку військовослужбовців, прийнято рішення призупинити роботу призовних комісій в період з 24 лютого до 6 березня. Таким чином, відкладається перевірка придатності до служби в армії 16 тис. 700 осіб.

Читайте також: На Маврикії через коронавірус заблокували літак з Італії

Питання про відновлення роботи призовних комісій вирішуватиметься з огляду на розвиток ситуації з поширенням вірусу COVID-19, додали в держуправлінні.

Як повідомлялося, у Південній Кореї через коронавірус померли 7 осіб, ще 763 захворіли.

Станом на 24 лютого в світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2619 летальних. Одужали вже 25 360 осіб.

За межами Китаю виявлено 2098 випадків у 29 країнах.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.