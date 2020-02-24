В Омані зафіксували перші випадки зараження коронавірусом

В Омані зафіксували перші два випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на оманське телебачення.

«Міністерство охорони здоров'я Оману повідомило в понеділок про перші два випадки коронавірусної інфекції в арабській державі Перської затоки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вірус виявили у двох жінок, які раніше відвідали Іран. На даний момент пацієнтки знаходяться в стабільному стані.

Після цього Оман призупинив усі рейси до Ірану.

Про закриття кордонів з Іраном раніше оголосили Пакистан, Туреччина, Ірак та Афганістан.

Як зазначалося раніше, офіційно Тегеран повідомив про 12 загиблих та 47 заражених.

Станом на 24 лютого 2020 року у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 619 - летальні. Одужало вже 25 360 осіб.

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За межами Китаю виявлено 2 098 випадків у 29 країнах світу. В країнах Європи зареєстровано 201 випадок (Німеччина - 16; Франція - 12; Велика Британія - 9; Італія - 157; Росія - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку)

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.