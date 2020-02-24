У Франції через загрозу коронавірусу затримали пасажирський автобус з Італії

У французькому Ліоні затримали автобус із пасажирами, який слідував з італійського міста - Мілана. Водія госпіталізовано із симптомами, схожими на ті, що викликаються коронавірусом.

Про це інформує RFI.

«Пасажири, які прибули до Ліону, що на південному сході Франції, у понеділок з Мілана (Італія), були залишені в автобусі після того, як водія було госпіталізовано із симптомами, схожими на ті, що викликаються коронавірусом», - йдеться у повідомленні.

Поліція оточила автобус та наказала пасажирам не залишати транспортний засіб. Йдеться про рейс найбільшого європейського лоукост перевізника Flixbus.

Як повідомлялося, саме в Італії серед країн Європи спостерігається найактивніша динаміка поширення коронавірусу. Нині зафіксовано понад 150 випадків заражень. П'ятеро людей померло. Найбільш небезпечною є ситуація на півночі країни. У регіонах Ломбардія та Венето вживається надзвичайних протиепідемічних заходів, включаючи обмеження пересування людей та скасування публічних заходів.

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Станом на 24 лютого 2020 року у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 619 - летальні. Одужало вже 25 360 осіб.

За межами Китаю виявлено 2 098 випадків у 29 країнах світу. В країнах Європи зареєстровано 201 випадок (Німеччина - 16; Франція - 12; Великобританія - 9; Італія - 157; Росія - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку).

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.