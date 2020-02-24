Уряд Ірану заперечує 50 смертей від коронавірусу

Уряд Ірану заперечує інформацію, що від коронавірусу в іранському місті Кум померло близько 50 людей, що є значно більшим показником, ніж заявляли офіційно.

Про це повідомляє AFP.

«Я категорично заперечую цю інформацію», - заявив заступник міністра охорони здоров'я Ірай Харірчі, реагуючи на твердження депутата Ахмада Амірабаді Фарахані про 50 загиблих від вірусу.

Харірчі також підкреслив, що коронавірус - це національна проблема, тому зараз не час політичних протистоянь.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Ірану у понеділок заявив, що кількість загиблих від коронавірусу у країні зросла до 12. Але Ахмад Амірабаді Фарахані, депутат з міста Кум, що на півдні від Тегерану, стверджує, що уряд «бреше» про повну міру спалаху. Фарахані заявив, що від коронавірусу померло близько 50 людей.