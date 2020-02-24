Австрія відновила залізничне сполучення з Італією, зупинене через коронавірус

Австрія відновила залізничне сполучення з Італією, яке було призупинене у зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу.

Про це повідомив у Twitter посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Залізничне сполучення Італія-Австрія відновлене", - написав дипломат.

Раніше Щерба попереджав туристів, що у зв’язку із загостренням ситуації навколо коронавірусу Австрія припинила приймати поїзди з Італії.

За інформацією Австрійського агентства преси, влада в ніч проти понеділка призупиняла залізничне сполучення з Італією альпійським перевалом Бреннер через підозру на наявність коронавірусу SARS-CoV-2 у двох пасажирів потяга "Венеція-Мюнхен". У обох був кашель та висока температура. Утім, тести обох пасажирів на наявність коронавірусу дали негативний результат, тож МВС Австрії зняло заборону, і близько опівночі потяги продовжили рух.

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Затримка руху через Бреннер становила чотири години.

Міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер у телеефірі заявив, що прикордонний контроль в Австрії з метою запобігання поширенню коронавірусу нового типу "наразі не потрібен". Проте це питання ще розглядатимуть експерти у понеділок.

На цей час в Австрії не зафіксовано випадків захворювання на коронавірус нового типу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 лютого у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2619 летальних. Одужало вже 25 360 осіб.

За межами Китаю виявлено 2098 випадків у 29 країнах.