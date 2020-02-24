Австрія відновила залізничне сполучення з Італією, зупинене через коронавірус
Про це повідомив у Twitter посол України в Австрії Олександр Щерба.
"Залізничне сполучення Італія-Австрія відновлене", - написав дипломат.
Раніше Щерба попереджав туристів, що у зв’язку із загостренням ситуації навколо коронавірусу Австрія припинила приймати поїзди з Італії.
За інформацією Австрійського агентства преси, влада в ніч проти понеділка призупиняла залізничне сполучення з Італією альпійським перевалом Бреннер через підозру на наявність коронавірусу SARS-CoV-2 у двох пасажирів потяга "Венеція-Мюнхен". У обох був кашель та висока температура. Утім, тести обох пасажирів на наявність коронавірусу дали негативний результат, тож МВС Австрії зняло заборону, і близько опівночі потяги продовжили рух.
Затримка руху через Бреннер становила чотири години.
Міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер у телеефірі заявив, що прикордонний контроль в Австрії з метою запобігання поширенню коронавірусу нового типу "наразі не потрібен". Проте це питання ще розглядатимуть експерти у понеділок.
На цей час в Австрії не зафіксовано випадків захворювання на коронавірус нового типу.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 лютого у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2619 летальних. Одужало вже 25 360 осіб.
За межами Китаю виявлено 2098 випадків у 29 країнах.