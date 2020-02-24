ПенелопаГейт: у Франції почався суд у справі експрем'єра

Паризький кримінальний суд розпочав розгляд справи щодо колишнього прем'єр-міністра Франсуа Фійона, якого обвинувачують у розтраті бюджетних коштів.

Судові засідання у справі, відомій як «ПенелопаГейт», триватимуть до 11 березня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Йдеться про скандал 2017 року, коли журналісти проєкту Le Canard Enchaine провели розслідування і виявили, що Фійон, будучи сенатором, фіктивно влаштував свою дружину Пенелопу на посаду своєї помічниці. За «роботу» вона отримала сотні тисяч євро впродовж декількох років.

Окрім цього, під час розслідування з'ясувалося, що на посади парламентських помічників були влаштовані двоє з п'яти дітей Фійона, які отримали упродовж 2005-2007 років 84 тис. євро.

Як повідомляє France 24, за протиправне використання державних фондів, приховування фінансової ситуації 65-річному французькому політику загрожує до 10 років ув’язнення та штраф у розмірі 1 млн євро.

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Фійон був прем'єр-міністром Франції у 2007-2012 роках, за президентства Ніколя Саркозі.

Саме через цей скандал політик був змушений зняти свою кандидатуру з президентських виборів у 2017 році, хоча вважався на них фаворитом.