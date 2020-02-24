На Маврикії через коронавірус заблокували літак з Італії

В аеропорту Республіки Маврикій заблокували літак з Італії через спалах коронавірусу в країні.

Про це повідомляє ANSA.

«Пасажири рейсу, який прибув з Італії, були заблоковані після прибуття в понеділок в аеропорту на Маврикії», - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, літак авіакомпанії Alitalia прибув на острів Маврикій з Риму.

Однак після приземлення лайнер був заблокований разом з пасажирами, яким було заборонено виходити.

Пасажирів попросили пройти карантин або повернутися додому.

Як повідомляє ANSA, авіакомпанія Alitalia готує рейс, яким 40 пасажирів літака зможуть повернутися додому.

"На їхнє (заблокованих пасажирів - ред.) прохання Alitalia у координації з кризовим центром міністерства закордонних справ готує їх негайне повернення, хоча жоден (пасажир – ред.) не сказав, що має симптоми будь-якої хвороби", - йдеться у заяві авіакомпанії.

Зазначається, що 40 пасажирів, які захотіли повернутися додому, проживають у Ломбардії та Венето.

Загалом на рейсі з Рима було близько 300 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Італії від коронавірусу померло вже четверо осіб. Загальна кількість заражених людей зросла до 165.

Станом на 24 лютого 2020 року у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 619 - летальні. Одужало вже 25 360 осіб.

Читайте також: В Італії вже четверта людина померла від коронавірусу

За межами Китаю виявлено 2 098 випадків у 29 країнах світу. В країнах Європи зареєстровано 201 випадок (Німеччина - 16; Франція - 12; Великобританія - 9; Італія - 157; Росія - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку).

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

Фото: www.ansa.it