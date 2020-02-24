В Іраку та Афганістані підтвердили перші випадки зараження коронавірусом

В Іраку зафіксували перший випадок захворювання, викликаного коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє глава бюро The Washington Post у Багдаді Луїза Лавлак у Twitter.

«Ірак підтвердив перший випадок коронавірусу в країні. Іранський студент у південному місті Ан-Наджаф отримав позитивний тест - міністерство охорони здоров'я наголошує, що він в'їхав до Іраку ще до закриття перетину кордону», - йдеться у твіті.

Чоловік перебуває у лікарні Ан-Наджафа.

В Афганістані також підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Про це у понеділок заявив міністр охорони здоров'я Афганістану Ферозуддін Фероз на пресконференції у Кабулі, повідомляє Анадолу.

«Пацієнт перебуває у стабільному стані і знаходиться в ізоляції», - йдеться у повідомленні.

У неділю влада Афганістану заявила, що підозрює, що троє чоловіків, які повернулися з іранського міста Кум, були заражені коронавірусом. Їх перевели на карантин та провели тести, що призвело до подальшого виявлення вірусу в одного з них.

"Ми наполегливо пропонуємо всім афганцям уникати зайвих поїздок до Ірану, фізичних контактів та конгрегацій", - сказав він.

Як раніше повідомлялося, кілька днів тому Ірак закрив кордон із Іраном, де, за даними ЗМІ, зафіксували вже близько 50 смертей від коронавірусу.

Також про закриття кордонів з Іраном оголосили Пакистан, Туреччина і Афганістан.

Станом на 24 лютого 2020 року у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 619 - летальні. Одужало вже 25 360 осіб.

За межами Китаю виявлено 2 098 випадків у 29 країнах світу. В країнах Європи зареєстровано 201 випадок (Німеччина - 16; Франція - 12; Великобританія - 9; Італія - 157; Росія - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку)

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

Фото: AA