В Хубеї двічі порахували деяких заражених коронавірусом

У китайській провінції Хубей, що стала епіцентром поширення коронавірусу, зафіксовано 195 двічі порахованих випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я КНР.

Як зазначається, станом на 00:00 23 лютого до Нацкомісії з охорони здоров’я надійшло 77 150 повідомлень про підтверджені випадки. Дані відкоригували після того, як влада провінції Хубей представила оновлену інформацію про 195 двічі порахованих випадків зараження вірусом, які потім відняли від раніше зазначеної цифри.

Кількість загиблих від коронавірусу у Китаї становить 2592. Від початку спалаху захворювання з лікарень виписано 24 734 людини, які одужали.

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Водночас влада Уханя спростувала інформацію про те, що нібито дозволила громадянам, які не мають симптомів коронавірусу, виїжджати з ізольованого міста.

Як повідомлялося, станом на 24 лютого у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2619 летальних. Одужало вже 25 360 осіб.

За межами Китаю виявлено 2098 випадків у 29 країнах.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

фото: Hinhua