У світі зареєстрували понад 79 тисяч випадків зараження коронавірусом

У світі зареєстровано понад 79 тисяч випадків COVID-19, в Україні немає жодного випадку захворювання на новий коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Станом на 24 лютого 2020 року у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 619 - летальні. Одужало вже 25 360 осіб...В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за межами Китаю виявлено 2 098 випадків у 29 країнах світу. В країнах Європи зареєстровано 201 випадок (Німеччина - 16; Франція - 12; Великобританія - 9; Італія - 157; Росія - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку).