Єврокомісія дає €232 мільйони на стримування коронавірусу

Єврокомісія оголосила про виділення 232 мільйонів євро на глобальні заходи зі стримування поширення коронавірусу COVID-19.

Таку заяву у понеділок в Брюсселі зробили єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич та єврокомісар з питань охорони здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Оскільки на сьогодні вже втрачено більш ніж 2600 життів, у нас немає іншого варіанту, ніж готуватися (до поширення коронавірусу) на всіх рівнях. Наш новий пакет допомоги буде спрямований на підтримку ВООЗ та країн зі слабкою системою охорони здоров’я. Наше завдання – стримати спалах хвороби на глобальному рівні», - наголосив Ленарчич.

Із передбачених 232 мільйонів євро 114 мільйонів будуть спрямовані на підтримку зусиль ВООЗ щодо підвищення глобальної готовності у протистоянні вірусу. 15 мільйонів будуть спрямовані на допомогу країнам Африки у здійсненні заходів проти розповсюдження вірусу. Ще 100 мільйонів отримає фармакологічна промисловість для пошуку вакцин і протиепідемічних засобів, включаючи діагностику та терапію, клінічні дослідження тощо.

Ще 3 мільйони євро будуть спрямовані на організацію рейсів для евакуації європейських громадян із Китаю.

Єврокомісари наголосили на необхідності чіткої координації зусиль між країнами-членами, а також належного інформування громадськості про розвиток ситуації, щоб уникнути паніки.

За їхніми словами, будь-які обмеження свободи руху людей та транспортного сполучення в рамках заходів проти поширення хвороби належать до компетенції країн-членів.

Кіріакідес окремо наголосила, що події в Італії, де за вихідні суттєво зросла кількість зареєстрованих випадків хвороби, свідчить про те, як швидко може змінюватися ситуація. Вже завтра до Італії вирушить спільна медична місія за участю Єврокомісії та ВООЗ для оцінки ситуації на місці та планування заходів із стримування хвороби.

Як повідомлялося, станом на 24 лютого у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 619 летальних. Одужало вже 25 360 осіб.

За межами Китаю виявлено 2098 випадків у 29 країнах. У країнах Європи зареєстровано 201 випадок (у Німеччині - 16; Франції - 12; Великій Британії - 9; Італії - 157; Росії - 2; Іспанії - 2; Фінляндії, Швеції та Бельгії - по одному випадку)

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.