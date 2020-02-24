В Ірані коронавірус вбив вже 12 осіб, всього заражених 47

В Ірані збільшилася кількість загиблих серед заражених коронавірусом - станом на ранок понеділка померло 12 людей, 47 людей заражені.

Про це повідомляє CNN Turk з посиланням на офіційні повідомлення Тегерану.

«Кількість людей, які загинули в Ірані через коронавірус, зросла до 12, кількість заражених вірусом людей досягла 47», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у місті Кум, де зареєстровано найбільшу кількість заражених коронавірусом, закрито школи. Задля запобігання поширенню коронавірусом в країні відміняють масові заходи, закрито бібліотеки та культурні центри.

Туреччина, Пакистан, Афганістан та Ірак закрили рух через кордон з Іраном задля запобігання поширенню коронавірусу.