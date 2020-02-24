У Південній Кореї через коронавірус померли семеро людей

Кількість смертельних випадків через коронавірус COVID-19 у Південній Кореї зросла до семи.

Про це повідомляє Yonhap.

«161 новий випадок коронавірусу збільшив загальну кількость інфікованих у Південній Кореї до 763 осіб. Також 62-річний чоловік, який знаходився у лікарні в Чонгдо, поблизу Тегу, помер від вірусу в неділю, що збільшило кількість загиблих у країні до 7», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у місті Тегу проживає 2,5 мільйони осіб. Попри зусилля місцевої влади, кількість інфікованих коронавірусом там продовжує збільшуватися. Основним місцем зараження вірусом у місті вважають релігійну секту - близько 60% загальної кількості випадків пов’язані з церковними службами в церкві Шинчонджі.

Віцеміністр з питань охорони здоров'я та добробуту Кім Ганг-Ліп заявила журналістам: "Якщо владі не вдасться стримати поширення COVID-19 у Тегу, існує велика ймовірність, що COVID-19 може поширитися по всій країні".

За словами місцевих чиновників, близько 28 тисяч людей у Тегу, у яких проявляються симптоми грипу протягом останніх двох тижнів, перевірять на вірус.

Згідно з останніми даними ВООЗ, Південна Корея — одна з країн з найбільшим темпом зростання кількості заражених коронавірусом.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ України, станом на 23 лютого 2020 року у світі зареєстровано 78 817 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 462 - летальні. Одужало вже 23 232 осіб.

81,3% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю - Хубей. За межами Китаю виявлено 1 725 випадків у 29 країнах світу.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.