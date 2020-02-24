Вибух на мітингу в Ефіопії: близько 30 поранених

На мітингу на підтримку прем’єра Ефіопії Абія Ахмеда в місті Амбо, що проходив у неділю, вибухнула бомба, через що поранень зазнали майже 30 осіб.

Про це повідомляє AFP.

«Через вибух бомби на мітингу підтримки ефіопського прем’єра Абія Ахмеда поранено близько 30 людей цієї неділі. Інцидент стався в місті Амбо, що близько за 100 кілометрів на захід від столиці країни», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці арештували 6 людей, котрі підозрюються в нападі. Усі поранені отримали належну медичну допомогу.

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Слід зазначити, що виборча рада Ефіопії призначила на 29 серпня національні вибори. При цьому ефіопські опозиційні партії та організації громадянського суспільства задаються питанням, чи будуть вибори мирними і такими, яким можна довіряти, посилаючись на безперервне насильство на етнічному ґрунті з тих пір, як у 2018 році після декількох років антиурядових протестів був призначений Абій.

Офіційна передвиборча кампанія починається в травні.