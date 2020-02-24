Зіткнення між армією та сепаратистами у Таїланді: 5 загиблих
Про це пише Xinhua із посиланням на слова речника південного командування армії Таїланду.
Зазначається, що зіткнення відбулося у неділю на території південної прикордонної тайської провінції Нарасіват.
“Силовики також вилучили п’ять наступальних гвинтівок М1, одну гвинтівку НК, а також деякий провіант, що належав заколотникам”, - йдеться у матеріалі.
Речник додав, що навколо району зіткнення були встановлені кілька КПП, що дозволить вишуковувати в усіх пасажирських автомобілях членів сепаратистського угрупування.
“Поліція та військові у Нарасіваті були переведені у стан підвищеної тривоги на випадок можливої атаки у відповідь”, - повідомляє Xinhua.
Нагадаємо: недільне зіткнення було найкривавішим з того часу, як 5 листопада минулого року сепаратисти у двох атаках вбили 15 людей у сусідній провінції Яла.